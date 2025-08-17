Ричмонд
Уиткофф назвал итоги саммита в Анкоридже эпическим успехом

Спецпосланник президента США считает, что результаты встречи Путина и Трампа превзошли все ожидания.

Источник: Аргументы и факты

Cпецпосланник американского президента Стивен Уиткофф выступил с заявлением, что в ходе саммита в Анкоридже Дональд Трамп и Владимир Путин достигли «эпических» успехов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«У меня было шесть отдельных встреч с президентом Путиным, и я думал, что мы достигли определенного успеха. Но то, чего мы достигли, было эпическим», — заявил Уиткофф.

По его словам, американская сторона сделала то, что должна был сделать, «куда лучше, чем люди прогнозировали».

Напомним, ранее Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным договорились о гарантиях безопасности для Украины, и теперь все зависит от Киева.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше