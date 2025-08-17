В ГД назвали подтанцовкой политиков ЕС, поехавших с Зеленским к Трампу

Европейских политиков, которые вместе с Зеленским примут участие во встрече с американским президентом Дональдом Трампом, депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник в беседе с aif.ru назвал подтанцовкой.
«Подтанцовка такая… Они спляшут. Едут себя показать, людей посмешить. Мелони глазки закатывать будет, она любит это делать… Собственно, на этом все их задачи и заканчиваются», — сказал парламентарий.
Колесник отметил, что Зеленский в этой ситуации «идет на убой, как теленок».
«Каждый человек сам свое счастье кует. Вот он себе сковал свое лягушачье счастье на этом. Только если бы люди не гибли, можно было как фарс это воспринять», — добавил он.
Ранее парламентарий заявил, что политики из Евросоюза ничем не помогут на встрече Зеленского с Трампом. Как стало известно, на переговоры с президентом США поедут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон и генсек НАТО Марк Рютте.