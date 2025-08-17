Российские военные ударили по скоплению ВСУ в Днепропетровской области

ВС РФ нанесли удар по скоплению боевиков ВСУ на полигоне в Днепропетровской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
По словам Рогова, российские военные нанесли удар по военному полигону в селе Левадки, что в Днепропетровской области, после того как получили подтверждение о сосредоточении там украинских сил, которое происходило для подготовки, перегруппировки и уже дальнейшей переброски на линию фронта.
Также Рогов уточнил, что удар был нанесен ракетным комплексом «Искандер»: было уничтожено около 20 десятков боевиков ВСУ, полевой лагерь, четыре бронемашины.