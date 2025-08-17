Российские военные ударили по скоплению ВСУ в Днепропетровской области

По словам Рогова, российские военные нанесли удар по военному полигону в селе Левадки, что в Днепропетровской области, после того как получили подтверждение о сосредоточении там украинских сил, которое происходило для подготовки, перегруппировки и уже дальнейшей переброски на линию фронта.