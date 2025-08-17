Мерц планирует краткий визит в США 18 августа

В этот день сначала состоится личная встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, после чего пройдут переговоры с европейскими лидерами и генсеком НАТО, которые сопровождают Зеленского. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, территориальные вопросы и процедурные аспекты, такие как необходимость прекращения огня перед переговорами о мирном соглашении.