Мерц планирует краткий визит в США 18 августа

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц запланировал краткий визит в Вашингтон 18 августа, согласно информации телеканала NTV. Об этом сообщает ТАСС.
В этот день сначала состоится личная встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, после чего пройдут переговоры с европейскими лидерами и генсеком НАТО, которые сопровождают Зеленского. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, территориальные вопросы и процедурные аспекты, такие как необходимость прекращения огня перед переговорами о мирном соглашении.
Трамп намерен обсудить вопрос территорий на встрече с Зеленским 18 августа.
Среди участников встречи также заявлены канцлер ФРГ, председатель Еврокомиссии, президент Франции, президент Финляндии, премьер-министр Великобритании, премьер-министр Италии и генеральный секретарь НАТО.
Предыдущий визит Зеленского в Белый дом для встречи с Трампом 28 февраля закончился скандалом. Во время общения с журналистами между ними произошла перепалка, в ходе которой Трамп указал на неуважительное отношение Зеленского к США, а американский вице-президент отметил, что тот забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена. -0-