Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц планирует краткий визит в США 18 августа

Ожидается, что на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, территориальные вопросы и процедурные аспекты, такие как необходимость прекращения огня перед переговорами о мирном соглашении.

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц запланировал краткий визит в Вашингтон 18 августа, согласно информации телеканала NTV. Об этом сообщает ТАСС.

В этот день сначала состоится личная встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, после чего пройдут переговоры с европейскими лидерами и генсеком НАТО, которые сопровождают Зеленского. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, территориальные вопросы и процедурные аспекты, такие как необходимость прекращения огня перед переговорами о мирном соглашении.

Трамп намерен обсудить вопрос территорий на встрече с Зеленским 18 августа.

Среди участников встречи также заявлены канцлер ФРГ, председатель Еврокомиссии, президент Франции, президент Финляндии, премьер-министр Великобритании, премьер-министр Италии и генеральный секретарь НАТО.

Предыдущий визит Зеленского в Белый дом для встречи с Трампом 28 февраля закончился скандалом. Во время общения с журналистами между ними произошла перепалка, в ходе которой Трамп указал на неуважительное отношение Зеленского к США, а американский вице-президент отметил, что тот забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева. Пресс-конференция по итогам встречи была отменена. -0-

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше