МИД Ирана назвал концепцию Нетаньяху о «Великом Израиле» преступлением

Иранское министерство иностранных дел осудило решение об эвакуации города Газа.

Источник: Аргументы и факты

В МИД Ирана осудили высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о «Великом Израиле» и назвали решение об эвакуации в секторе Газа военным преступлением.

«МИД решительно осуждает решение Израиля об эвакуации города Газа и неоднократном перемещении жителей и беженцев», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как добавили в иранском МИД, израильских властей о насильственном перемещении жителей сектора Газа выступает «наглядным примером военного преступления и преступления против человечности».

Ранее МИД ОАЭ осудил Биньямина Нетаньяху за слова о «Большом Израиле». Объединенные Арабские Эмираты выступают против любой угрозы суверенитету арабских государств.

