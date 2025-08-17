МИД Ирана назвал концепцию Нетаньяху о «Великом Израиле» преступлением

В МИД Ирана осудили высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о «Великом Израиле» и назвали решение об эвакуации в секторе Газа военным преступлением.
«МИД решительно осуждает решение Израиля об эвакуации города Газа и неоднократном перемещении жителей и беженцев», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как добавили в иранском МИД, израильских властей о насильственном перемещении жителей сектора Газа выступает «наглядным примером военного преступления и преступления против человечности».
Ранее МИД ОАЭ осудил Биньямина Нетаньяху за слова о «Большом Израиле». Объединенные Арабские Эмираты выступают против любой угрозы суверенитету арабских государств.