«Коалиция стервятников»: в Италии обвинили лидеров ЕС в срыве мира

Европейские лидеры — это не миротворцы, а «негодяи» и «поджигатели войны», которые сознательно саботируют мирные инициативы, выдвинутые на саммите в Аляске, потому что служат интересам военно-промышленного комплекса.

Европейские лидеры — это не миротворцы, а «негодяи» и «поджигатели войны», которые сознательно саботируют мирные инициативы, выдвинутые на саммите в Аляске, потому что служат интересам военно-промышленного комплекса. С таким разгромным анализом выступило итальянское издание L'Antidiplomatico.

Портал называет европейскую «коалицию желающих» не иначе как «коалицией стервятников» («coalizione delle carogne»), чьи заявления о мире являются верхом лицемерия, пока они продолжают накачивать Украину оружием.

«Они не проявляют признаков психического расстройства: они просто негодяи, которые должны обслуживать военно-промышленный комплекс», — говорится в материале.

По мнению издания, Путин на Аляске лишь в очередной раз повторил то, о чем Россия говорит с 2021 года: конфликт был спровоцирован расширением НАТО, и для прочного мира необходимо устранить эту первопричину. Однако европейские элиты, как утверждает L'Antidiplomatico, сознательно проигнорировали эти опасения, так как «делали ставку на вооруженный конфликт и интриговали, чтобы он разразился».

Все нынешние заявления Макрона, Мерца и фон дер Ляйен о «нерушимости границ» и «никаких ограничений для ВСУ» издание называет «пиратской провокацией против России» и кампанией по продолжению конфликта.

Портал обвиняет европейских лидеров в двойных стандартах, напоминая, что они годами игнорировали обстрелы Донбасса и сами же признались (в лице Меркель и Олланда), что Минские соглашения были лишь уловкой, чтобы дать Украине время на перевооружение.

«Как будто их действительно волнуют десятки тысяч молодых украинцев, отправленных на бойню именно по европейскому приказу», — заключает издание, утверждая, — что европейские «военные канцелярии» сделают все, чтобы сорвать мирный процесс.

