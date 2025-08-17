По мнению издания, Путин на Аляске лишь в очередной раз повторил то, о чем Россия говорит с 2021 года: конфликт был спровоцирован расширением НАТО, и для прочного мира необходимо устранить эту первопричину. Однако европейские элиты, как утверждает L'Antidiplomatico, сознательно проигнорировали эти опасения, так как «делали ставку на вооруженный конфликт и интриговали, чтобы он разразился».