Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукьянович: ВВС Беларуси планируют обновить вертолетный парк

Новые машины начнут поступать в армию после того, как будет утверждены соответствующие программы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Военно-воздушные силы Беларуси планируют обновить вертолетный парк, сообщил в воскресенье в эфире телеканала СТВ командующий ВВС и войсками ПВО ВС республики Андрей Лукьянович.

По его словам, белорусские военные летчики в текущем году получат еще четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ2.

«У нас дальнейшая перспектива — обновление, замена вертолетов Ми-24. Пока есть определенные программы, планы, поэтому после их утверждения, я думаю, что нас ждет еще обновление вертолетного парка авиации», — сказал Лукьянович.

В середине августа ВВС Беларуси получили от России очередную партию новейших истребителей Су-30СМ2, а до этого в июле -транспортно-боевые вертолеты Ми-35М.

Ожидается, что в соответствии с планом строительства и развития ВС Беларуси и военно-технического развития с РФ белорусская армия получит в текущем году от российской оборонки ЗРК Тор-М2, БТР-82А, оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы и современные беспилотные авиационные комплексы.

Узнать больше по теме
Вертолет Ми-24: воздушный «крокодил» на службе РФ
Первый советский вертолет Ми-1 представили публике в 1948 году. Однако работы по модернизации и разработке принципиально новых моделей продолжились, и уже в 1971 году в серию пошел ударный вертолет Ми-24. Собрали основную информацию о легендарной модели.
Читать дальше