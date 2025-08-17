Лукьянович: ВВС Беларуси планируют обновить вертолетный парк

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Военно-воздушные силы Беларуси планируют обновить вертолетный парк, сообщил в воскресенье в эфире телеканала СТВ командующий ВВС и войсками ПВО ВС республики Андрей Лукьянович.
По его словам, белорусские военные летчики в текущем году получат еще четыре многоцелевых истребителя Су-30СМ2.
«У нас дальнейшая перспектива — обновление, замена вертолетов Ми-24. Пока есть определенные программы, планы, поэтому после их утверждения, я думаю, что нас ждет еще обновление вертолетного парка авиации», — сказал Лукьянович.
В середине августа ВВС Беларуси получили от России очередную партию новейших истребителей Су-30СМ2, а до этого в июле -транспортно-боевые вертолеты Ми-35М.
Ожидается, что в соответствии с планом строительства и развития ВС Беларуси и военно-технического развития с РФ белорусская армия получит в текущем году от российской оборонки ЗРК Тор-М2, БТР-82А, оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы и современные беспилотные авиационные комплексы.