Глава РФПИ Дмитриев: ЕС и Британия не должны мешать миру на Украине

Саммит России и США с участием лидеров государств прошел на Аляске 15 августа.

Источник: Аргументы и факты

Европейские и британские лидеры не должны создавать препятствия на пути к достижению мира на Украине, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.

«Европейские и британские разжигатели войны/саботажники в панике. Они не должны препятствовать миру», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Ранее союзники Украины из Европы во время телеконференции «коалиции желающих» заявили, что необходимо добиваться остановки огня без обязательств прекратить вооружать Киев, а также призвали к продолжению санкционного давления на РФ.

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным на Аляске договорились о гарантиях безопасности для Украины, и теперь все зависит от Киева.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию прокуратуры.

