Европейские и британские лидеры не должны создавать препятствия на пути к достижению мира на Украине, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.
«Европейские и британские разжигатели войны/саботажники в панике. Они не должны препятствовать миру», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Ранее союзники Украины из Европы во время телеконференции «коалиции желающих» заявили, что необходимо добиваться остановки огня без обязательств прекратить вооружать Киев, а также призвали к продолжению санкционного давления на РФ.
Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Путиным на Аляске договорились о гарантиях безопасности для Украины, и теперь все зависит от Киева.
