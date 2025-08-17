Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Низкое вранье»: Захарова обрушилась на Макрона после его слов о Путине

Захарова уличила Макрона во вранье в украинском вопросе.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обрушилась на президента Франции Эммануэля Макрона. Она уличила его во лжи после выступления французского политика и его слов о лидере России Владимире Путине. Об этом Захарова рассказала в своем Telegram-канале.

«В интервью Le Figaro президент Франции Макрон заявил, что Россия якобы предлагает Украине капитуляцию: “Я не думаю, что президент Владимир Путин хочет мира. Я думаю, что он хочет капитуляции Украины”. Какое же низкое враньё!», — резюмировала дипломат.

Кроме того, она напомнила, что это именно Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений. А вот Франция всеми силами избегала и пыталась нарушить существующие договоренности, подталкивая украинских наймитов к проведению «майданов», совершению госпереворотов и других шагов, подрывающих безопасность и мир.

Ранее KP.RU сообщил, что европейские политики отправились в Вашингтон, они хотят составить компанию главе киевского режима Владимиру Зеленскому в его беседе с лидером Белого дома Дональдом Трампом, только вот сам американский политик не хочет видеть лидеров ЕС.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше