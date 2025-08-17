Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обрушилась на президента Франции Эммануэля Макрона. Она уличила его во лжи после выступления французского политика и его слов о лидере России Владимире Путине. Об этом Захарова рассказала в своем Telegram-канале.
«В интервью Le Figaro президент Франции Макрон заявил, что Россия якобы предлагает Украине капитуляцию: “Я не думаю, что президент Владимир Путин хочет мира. Я думаю, что он хочет капитуляции Украины”. Какое же низкое враньё!», — резюмировала дипломат.
Кроме того, она напомнила, что это именно Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений. А вот Франция всеми силами избегала и пыталась нарушить существующие договоренности, подталкивая украинских наймитов к проведению «майданов», совершению госпереворотов и других шагов, подрывающих безопасность и мир.
Ранее KP.RU сообщил, что европейские политики отправились в Вашингтон, они хотят составить компанию главе киевского режима Владимиру Зеленскому в его беседе с лидером Белого дома Дональдом Трампом, только вот сам американский политик не хочет видеть лидеров ЕС.