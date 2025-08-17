Кроме того, она напомнила, что это именно Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений. А вот Франция всеми силами избегала и пыталась нарушить существующие договоренности, подталкивая украинских наймитов к проведению «майданов», совершению госпереворотов и других шагов, подрывающих безопасность и мир.