Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с предельно жестким ответом на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы предлагает Украине капитуляцию, а не мир. Она назвала слова французского лидера «низким враньём» и обвинила в подталкивании Киева к катастрофе именно Париж.
«Какое же низкое враньё! Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений!» — написала Захарова.
Она напомнила, что именно французские политики «подталкивали украинских наймитов к проведению “майданов” и совершению госпереворотов», подрывая мир и безопасность.
В качестве доказательства лицемерия Парижа Захарова привела слова бывшего президента Франции Франсуа Олланда, который в 2023 году прямо признался, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы «дать Украине время повысить свою боевую готовность».
По мнению представителя МИД РФ, реальную капитуляцию Украине предлагали как раз те, кто годами внушал Киеву иллюзию «победы на поле боя», прекрасно понимая, что это невозможно.
«Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет внушали Банковой мысль о “победе на поле боя”, прекрасно понимая, что это невозможно, кто поставлял оружие киевскому режиму для совершения терактов, кто врал и развращал ложными обещаниями украинцев», — заявила Захарова.
В финале своего сообщения она назвала главного виновника этого процесса: «Среди них в первую очередь сам Макрон».
