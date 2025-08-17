«Какое же низкое враньё!»: Захарова ответила Макрону на слова о «капитуляции»

«Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет внушали Банковой мысль о “победе на поле боя”, прекрасно понимая, что это невозможно, кто поставлял оружие киевскому режиму для совершения терактов, кто врал и развращал ложными обещаниями украинцев», — заявила Захарова.