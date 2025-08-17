Макрон: Киев в рамках урегулирования конфликта может отказаться от территорий

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в рамках урегулирования конфликта может отказаться от некоторых территорий.
Киев, как сказал Макрон, не будет считать, что территории переходят под другой суверенитет, но будет считать, что они утрачены военным образом.
Подобный шаг, по словам президента Франции, является «очень серьезной уступкой».
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Анкоридже, по словам Трампа, оба говорили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.
