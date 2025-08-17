Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не выдержал напряжения: Охранник делегации США упал в обморок на саммите Путина и Трампа

Во время подготовки к пресс-конференции на российско-американском саммите на Аляске произошло ЧП. Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале, один из сотрудников охраны американской делегации потерял сознание.

Источник: Life.ru

Один из охранников американской делегации упал в обморок перед пресс-конференцией. Видео © Telegram / ЗАРУБИН.

На распространённых кадрах видно, как двое коллег практически на руках выносят из зала своего ослабевшего товарища. По словам Зарубина, причиной обморока могло стать сильное переутомление, вызванное напряжённой подготовкой к важному дипломатическому мероприятию. При этом он обратил внимание, что не менее тяжело переводчикам, на которых возлагается важная миссия по правильной формулировке информации от собеседника.

Напомним, что 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры продолжительностью около трёх часов, сменяя форматы — от личной беседы в лимузине до обсуждений в расширенном составе. После этого в интервью спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главы государств добились «эпического» успеха, превзойдя все ожидания экспертов. Он отметил, что стороны сделали то, что должны были, и даже больше.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше