Не выдержал напряжения: Охранник делегации США упал в обморок на саммите Путина и Трампа

Один из охранников американской делегации упал в обморок перед пресс-конференцией. Видео © Telegram / ЗАРУБИН.
На распространённых кадрах видно, как двое коллег практически на руках выносят из зала своего ослабевшего товарища. По словам Зарубина, причиной обморока могло стать сильное переутомление, вызванное напряжённой подготовкой к важному дипломатическому мероприятию. При этом он обратил внимание, что не менее тяжело переводчикам, на которых возлагается важная миссия по правильной формулировке информации от собеседника.
Напомним, что 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры продолжительностью около трёх часов, сменяя форматы — от личной беседы в лимузине до обсуждений в расширенном составе. После этого в интервью спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главы государств добились «эпического» успеха, превзойдя все ожидания экспертов. Он отметил, что стороны сделали то, что должны были, и даже больше.