Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович сказал, почему Трамп мудрый политик

Напомним, беседа Лукашенко и Трампа состоялась, пока президент США летел на встречу с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. Трамп заявил, что провел замечательный разговор с Лукашенко, обсудив свою встречу с Путиным, а также принял приглашение белорусского президента посетить Минск вместе с семьей. Также постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков объяснил, почему Лукашенко остановил Трампа, когда речь шла об освобождении заключенных, и уточнил, кто кому позвонил 15 августа. В тот же день Лукашенко провел разговор с Коулом, представителем Трампа, который позвонил по его поручению.