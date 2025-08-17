Ричмонд
Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович сказал, почему Трамп мудрый политик

Вольфович объяснил, почему «Трамп, видимо, мудрый политик».

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович объяснил в эфире телеканала СТВ, почему «Трамп, видимо, мудрый политик».

Комментируя звонок президента США Дональда Трампа его белорусскому коллеге Александру Лукашенко, Вольфович заметил:

«Когда Александр Григорьевич переговорил с Трампом, это для всех было полной неожиданностью, и особенно для наших переживающих оппонентов на Западе, соседей: поляков, прибалтов».

Госсекретарь Совбеза республики дал оценку звонку американского лидера:

«Трамп, видимо, мудрый политик, раз действительно накануне такого важнейшего политического мероприятия (саммит с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. — Ред.) сделал звонок нашему президенту. Ему важно было мнение Александра Григорьевича».

Влияние звонка Трампа на саму Беларуси Вольфович не видит, но этот разговор «принес авторитет нашей стране в очередной раз в глазах Запада».

«Мы надеемся. Конечно, восторга это у них не вызвало», — добавил Александр Вольфович.

Напомним, беседа Лукашенко и Трампа состоялась, пока президент США летел на встречу с лидером России Владимиром Путиным на Аляске. Трамп заявил, что провел замечательный разговор с Лукашенко, обсудив свою встречу с Путиным, а также принял приглашение белорусского президента посетить Минск вместе с семьей. Также постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков объяснил, почему Лукашенко остановил Трампа, когда речь шла об освобождении заключенных, и уточнил, кто кому позвонил 15 августа. В тот же день Лукашенко провел разговор с Коулом, представителем Трампа, который позвонил по его поручению.

