Депутат Рады: проведение выборов — неотъемлемая часть завершения конфликта

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что одним из обязательных условий завершения украинского конфликта является проведение выборов президента.
Дубинский заявил в обращении к президенту США Дональду Трампу, что Владимир Зеленский утратил легитимность и стремится продолжать узурпировать власть.
18 июня Зеленский и Трамп встретятся в Вашингтоне, куда также прибудут некоторые европейские лидеры и другие политические деятели.
Читайте материал «WSJ описал два сценария для Украины: отдавать территории придется в обоих».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше