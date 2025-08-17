Ричмонд
Депутат Рады: проведение выборов — неотъемлемая часть завершения конфликта

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что одним из обязательных условий завершения украинского конфликта является проведение выборов президента.

Дубинский заявил в обращении к президенту США Дональду Трампу, что Владимир Зеленский утратил легитимность и стремится продолжать узурпировать власть.

18 июня Зеленский и Трамп встретятся в Вашингтоне, куда также прибудут некоторые европейские лидеры и другие политические деятели.

Читайте материал «WSJ описал два сценария для Украины: отдавать территории придется в обоих».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

