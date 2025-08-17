Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на встрече с участием президента РФ Владимира Путина и лидера Белого дома Дональда Трампа.
«Территориальный вопрос настолько важный, что он должен обсуждаться только лидерами Украины и РФ во время трехсторонней встречи Украины, США, России», — приводит РИА Новости сего слова, сказанные на брифинге.
В очередной раз глава киевского режима заявил, что конституция Украины запрещает идти на территориальные уступки. Зеленский также сказал, что одной из возможных гарантий безопасности для Украины может стать ее членство в Евросоюзе.
Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что вопрос территорий станет основным на встрече американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского 18 августа.