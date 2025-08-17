Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос территорий на трехсторонней встрече

Зеленский акцентировал внимание на том, что вопрос территориальных изменений должен обсуждаться исключительно между лидерами Украины и России в рамках трехсторонней встречи с участием США. Он вновь подчеркнул, что конституция Украины не позволяет идти на уступки в этом вопросе. Кроме того, он выразил надежду, что одной из возможных гарантий безопасности для Украины станет ее членство в Европейском союзе.