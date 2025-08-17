Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович заявил, что Запад не заинтересован в остановке боевых действий в рамках СВО

«Мы сделали первый шаг. И со стороны главы государства, и со стороны министра иностранных дел, военного руководства были обращения в адрес наших соседей: давайте находить консенсус, садиться за стол переговоров и находить точки соприкосновения. Мы не набиваемся вам в друзья, не хотите дружить, но мы вместе, мы соседи», — сказал госсекретарь Совета безопасности об усилиях Беларуси, напомнив о необходимости совместных усилий в пользу безопасности.