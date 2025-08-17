Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович заявил, что Запад не заинтересован в остановке боевых действий в рамках СВО

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил в эфире телеканала СТВ, что Запад не заинтересован в остановке боевых действий в рамках СВО.
Отметив, что звонок президента США Дональда Трампа его белорусскому коллеге Александру Лукашенко не вызвал восторг со стороны стран Запада, Вольфович подчеркнул:
«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы видим, как болезненно, к сожалению, руководство Запада (политики Запада прежде всего) реагирует на вопросы, связанные с остановкой или приостановкой боевых действий в ходе специальной военной операции. Они не заинтересованы в этом».
Также Вольфович отметил процветание милитаристической политики в Польше и странах Балтии и в частности в Литве.
«Мы сделали первый шаг. И со стороны главы государства, и со стороны министра иностранных дел, военного руководства были обращения в адрес наших соседей: давайте находить консенсус, садиться за стол переговоров и находить точки соприкосновения. Мы не набиваемся вам в друзья, не хотите дружить, но мы вместе, мы соседи», — сказал госсекретарь Совета безопасности об усилиях Беларуси, напомнив о необходимости совместных усилий в пользу безопасности.
Александр Вольфович напомнил, что глава Беларуси Александр Лукашенко не однажды подчеркивал: надо готовиться к войне, чтобы ее не было.
