Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович заявил, что Запад не заинтересован в остановке боевых действий в рамках СВО

Вольфович: Запад не заинтересован в остановке боевых действий в рамках СВО.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил в эфире телеканала СТВ, что Запад не заинтересован в остановке боевых действий в рамках СВО.

Отметив, что звонок президента США Дональда Трампа его белорусскому коллеге Александру Лукашенко не вызвал восторг со стороны стран Запада, Вольфович подчеркнул:

«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы видим, как болезненно, к сожалению, руководство Запада (политики Запада прежде всего) реагирует на вопросы, связанные с остановкой или приостановкой боевых действий в ходе специальной военной операции. Они не заинтересованы в этом».

Также Вольфович отметил процветание милитаристической политики в Польше и странах Балтии и в частности в Литве.

«Мы сделали первый шаг. И со стороны главы государства, и со стороны министра иностранных дел, военного руководства были обращения в адрес наших соседей: давайте находить консенсус, садиться за стол переговоров и находить точки соприкосновения. Мы не набиваемся вам в друзья, не хотите дружить, но мы вместе, мы соседи», — сказал госсекретарь Совета безопасности об усилиях Беларуси, напомнив о необходимости совместных усилий в пользу безопасности.

Александр Вольфович напомнил, что глава Беларуси Александр Лукашенко не однажды подчеркивал: надо готовиться к войне, чтобы ее не было.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов рассказал о погоде с 18 по 24 августа в Беларуси, предупредив: «Солнечное лето завершилось, впереди дожди, туманы и температура ниже нормы».

А под Могилевом патруль милиции дежурит у поля подсолнухов, которое стало популярным местом для фото.

Еще министр энергетики назвал альтернативу строительству второй АЭС в Беларуси.

