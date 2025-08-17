Макрон раскрыл, зачем летит с Зеленским в Вашингтон

Европейские лидеры намерены получить от президента США Дональда Трампа четкую информацию о гарантиях безопасности для Украины во время предстоящего визита в Вашингтон. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с лидерами «коалиции желающих».