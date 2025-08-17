Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ульянов прокомментировал утверждения о «дипломатической изоляции» России

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что утверждения некоторых СМИ недружественных стран о дипломатической изоляции России являются несостоятельными.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что утверждения некоторых СМИ недружественных стран о дипломатической изоляции России являются несостоятельными.

Ульянов сказал, что саммит Россия-ЕС не мог «прорвать изоляцию России», поскольку Россия не была изолирована.

Европейский союз и несколько других государств, с которыми Россия не поддерживает связь, составляют меньшинство и «по определению не могли изолировать Россию».

Читайте материал «WSJ описал два сценария для Украины: отдавать территории придется в обоих».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.