Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что утверждения некоторых СМИ недружественных стран о дипломатической изоляции России являются несостоятельными.
Ульянов сказал, что саммит Россия-ЕС не мог «прорвать изоляцию России», поскольку Россия не была изолирована.
Европейский союз и несколько других государств, с которыми Россия не поддерживает связь, составляют меньшинство и «по определению не могли изолировать Россию».
