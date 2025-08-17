Госсекретарь Совбеза Беларуси Вольфович оценил встречу Путина и Трампа на Аляске

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович оценил в эфире телеканала СТВ встречу Путина и Трампа на Аляске.
«Что состоялось на Аляске, я думаю, сделан большой шаг и со стороны Америки, и со стороны Российской Федерации, и со стороны Беларуси. Беларусь всегда нацелена, чтобы все-таки в ближайшее время остановить военные действия, боевые действия на территории Украины», — отметил Вольфович.
Также он сказал, что звонок президента США Дональда Трампа (которого госсекретарь назвал мудрым политиком) его белорусскому коллеге Александру Лукашенко не вызвал восторг со стороны стран Запада. Кроме того, Вольфович заявил, что Запад не заинтересован в остановке боевых действий в рамках СВО.