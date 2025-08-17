Макрон озвучил позицию Европы на переговорах с Трампом по Украине

Во-первых, европейцы намерены напомнить о том, что Украина, Европа и США стремятся достичь прочного, долгосрочного мира, который уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран, пояснил президент Франции. При этом, по его словам, мир должен быть заключен после того, как будут возвращены все заключенные и дети.