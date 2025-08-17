Макрон озвучил позицию Европы на переговорах с Трампом по Украине

Накануне переговоров в Вашингтоне по украинскому урегулированию с участием Владимира Зеленского и европейских лидеров, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости «выйти на новый дипломатический этап», сообщает газета Le Monde.
«Я убежден, что мы должны вступить в новую дипломатическую фазу. Мы едем туда [в Вашингтон] не только для того, чтобы сопровождать [президента Украины] Владимира Зеленского, но и для того, чтобы защищать интересы европейцев», — сказал он.
Макрон также назвал основные вопросы, которые европейцы вынесут на обсуждение на встрече по урегулированию в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.
Во-первых, европейцы намерены напомнить о том, что Украина, Европа и США стремятся достичь прочного, долгосрочного мира, который уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран, пояснил президент Франции. При этом, по его словам, мир должен быть заключен после того, как будут возвращены все заключенные и дети.
Во-вторых, Европа выступает за то, чтобы никакие территориальные дискуссии относительно Украины не велись без «законных, демократически избранных украинских лидеров». Никакие дискуссии о безопасности Европы не могут вестись без соответствующих представителей, подчеркнул он.
В-третьих, участники встречи намерены установить связь между любым территориальным вопросом и гарантиями безопасности.
«Любое соглашение, основанное на отсутствии украинской армии, на сокращении украинской армии, было бы неискренним соглашением, обреченным на несоблюдение», — добавил Макрон.
Он объяснил, что первым столпом гарантий безопасности должна быть украинская армия, а вторым и третьим — силы обеспечения безопасности и формализация этого вопроса. По словам французского президента, обеспечить безопасность готовы «несколько государств».
«От обучения до логистики и присутствия в негорячих точках, то есть не на линии фронта, не на спорных территориях, а с присутствием союзных сил рядом с Украиной», — уточнил он.
Европейцы также намерены предложить США присоединиться к обеспечению безопасности Украины, поскольку Штаты «предоставили гарантии и подтвердили их».
Франция и Великобритания, представители которых будут присутствовать в Вашингтоне, играют координирующую роль в объединении «Коалиция желающих». В нем состоят более 30 стран, главным образом европейские. Они допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.
Россия выступала против появления западных войск на территории соседнего государства.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что главной темой встречи в Вашингтоне будет «вопрос обмена территориями». Зеленский 17 августа отверг территориальные уступки в связи с Конституцией Украины, но добавил, что этот вопрос должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи с США.
Президент США Дональд Трамп на переговорах сначала примет Зеленского тет-а-тет, лишь затем к встрече присоединятся сопровождающие украинского президента европейские лидеры.
В программе встречи — рабочий ужин и многочасовые переговоры в расширенном составе. Зеленского в поездке сопровождают немецкий канцлер Фридрих Мерц, французский президент Эмманюэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, финский президент Александр Стубб, британский премьер Кир Стармер, итальянский премьер Джорджа Мелони и генсек НАТО Марк Рютте.
Переговоры пройдут после пятничного саммита США и России на Аляске. Лидеры оценили встречу положительно, однако сделки на ней достичь не удалось. При этом Трамп и российский президент Владимир Путин подтвердили, что стороны близки к соглашению, а саммит «приблизил нас к нужным решениям».
Reuters и FT ранее сообщали, что в ходе переговоров на Аляске Россия предложила заморозку линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также уход с занятых районов Сумской и Харьковской областей в обмен на отступление ВСУ с территорий Донбасса, которые до сих пор контролируются Киевом. Идею поддерживает Трамп, сообщал Fox News. Зеленский, однако, исключил территориальные уступки.
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф также отметил, что на переговорах США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины.