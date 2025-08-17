Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский вылетел в США на встречу с Трампом

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту вылетел в США 17 августа. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Зеленский прибудет в Вашингтон примерно через 6,5 часа.

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту вылетел в США 17 августа. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский не рискнул встречаться с Трампом один на один: кто войдет в его «группу поддержки» в Вашингтоне.

По словам Железняка, воздушное судно уже находится в пути и ожидается, что оно прибудет в Вашингтон примерно через шесть с половиной часов. «Самолет уже в воздухе и направляется в Вашингтон», — написал парламентарий в своем telegram-канале. Официальные детали программы визита в настоящий момент не раскрываются.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что визит европейских лидеров в Вашингтон не связан с необходимостью защищать украинского президента от возможного унижения. Вместе с тем, визит Зеленского в США проходит на фоне продолжающихся обсуждений поддержки Украины со стороны западных стран, передает RT.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше