«Не выдержали напряжения»: Зарубин рассказал об инциденте на саммите РФ и США на Аляске

Журналист ВГТРК Павел Зарубин рассказал об инциденте, который произошел на саммите РФ и США на Аляске. Оказалось, что некоторые не смогли выдержать напряжения.
Один из сотрудников службы безопасности США едва не упал в обморок во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая проходила на Аляске, рассказал корреспондент в своем Telegram-канале.
«Даже американские охранники не выдерживали напряжения, и кого-то уносили в обморочном состоянии», — написал Зарубин в своем telegram-канале.
По его словам, инцидент произошёл в зале для переговоров, где встречались лидеры двух стран. На записи, которую он предоставил, видно, как сотрудники службы безопасности выводят мужчину в форме из помещения.
