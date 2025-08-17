Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не выдержали напряжения»: Зарубин рассказал об инциденте на саммите РФ и США на Аляске

Зарубин: охраннику Трампа резко стало плохо на саммите на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Журналист ВГТРК Павел Зарубин рассказал об инциденте, который произошел на саммите РФ и США на Аляске. Оказалось, что некоторые не смогли выдержать напряжения.

Один из сотрудников службы безопасности США едва не упал в обморок во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая проходила на Аляске, рассказал корреспондент в своем Telegram-канале.

«Даже американские охранники не выдерживали напряжения, и кого-то уносили в обморочном состоянии», — написал Зарубин в своем telegram-канале.

По его словам, инцидент произошёл в зале для переговоров, где встречались лидеры двух стран. На записи, которую он предоставил, видно, как сотрудники службы безопасности выводят мужчину в форме из помещения.

Ранее KP.RU сообщил, что во время встречи «три на три» госсекретарь Марко Рубио похвалил рубашку министра иностранных дел Сергея Лаврова. Президент России Владимир Путин не остался в стороне и пошутил на эту тему.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше