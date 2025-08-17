Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон допустил признание Киевом утраты территорий по мирному договору

Киев не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены, отметил глава Франции.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, что Украина может признать факт утраты территорий в рамках перемирия или мирного договора. Об этом он заявил журналистам.

«Украина вполне может в рамках перемирия, прекращения огня или мирного договора, признать утрату территорий, — отметил Макрон, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в соцсетях. — Страна не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены. Это не вступает в противоречие с международным правом, но это очень серьезная уступка».

По словам французского лидера, «ни одно государство после трех с половиной лет конфликта и стольких жертв не может согласиться даже на фактические территориальные потери, если у нее не будет гарантий, что остальная территория будет защищена».

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский попытается сорвать мирный процесс в США. Зеленский и Трамп встретятся в Вашингтоне 18 августа.