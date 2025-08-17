Макрон допустил признание Киевом утраты территорий по мирному договору

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, что Украина может признать факт утраты территорий в рамках перемирия или мирного договора. Об этом он заявил журналистам.
«Украина вполне может в рамках перемирия, прекращения огня или мирного договора, признать утрату территорий, — отметил Макрон, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в соцсетях. — Страна не признает, что они находятся под чужим суверенитетом, но признает, что военным образом они утрачены. Это не вступает в противоречие с международным правом, но это очень серьезная уступка».
По словам французского лидера, «ни одно государство после трех с половиной лет конфликта и стольких жертв не может согласиться даже на фактические территориальные потери, если у нее не будет гарантий, что остальная территория будет защищена».
Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский попытается сорвать мирный процесс в США. Зеленский и Трамп встретятся в Вашингтоне 18 августа.