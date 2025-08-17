Ричмонд
Израильский аэропорт Бен-Гурион атакован баллистической ракетой

Представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа заявил о нанесении удара гиперзвуковой баллистической ракетой по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.



«Ракетные войска в рамках военной операции атаковали аэропорт Лод в оккупированной Яффе (Бен-Гурион в Тель-Авиве) гиперзвуковой баллистической ракетой типа “Палестина-2”, — сообщил Сариа.

По его словам, операция достигла поставленной цели, и аэропорт на некоторое время приостановил работу.

До этого об атаке на Бен-Гурион сообщалось 14 августа.