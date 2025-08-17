Захарова считает, что ответственность за подталкивание Украины к поражению лежит на тех, кто сеял в ней иллюзии о военной победе, снабжал оружием для совершения терактов, а также вводил украинцев в заблуждение ложными обещаниями. По её словам, Макрон также является одной из ключевых фигур в этом процессе.