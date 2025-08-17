В Бундестаге рассказали о распространенной ошибке в оценке саммита РФ-США

Руководитель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет сказал, что саммит Россия-США ошибочно расценивать как «возвращение» президента России Владимира Путина в мировую политику, поскольку он всегда был ее частью, а Россия «присутствовала повсюду, только не в Европе».