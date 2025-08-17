Ричмонд
В Бундестаге рассказали о распространенной ошибке в оценке саммита РФ-США

Руководитель комитета Бундестага по внешней политике Армин Лашет сказал, что саммит Россия-США ошибочно расценивать как «возвращение» президента России Владимира Путина в мировую политику, поскольку он всегда был ее частью, а Россия «присутствовала повсюду, только не в Европе».

Лашет в интервью tagesspiegel.de также раскритиковал тех, кто критикует саммит, поскольку «в прежние времена» подобные встречи приветствовались.

Переговоры Путина и президента США Дональда Трампа 15 августа продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.

Читайте материал «WSJ описал два сценария для Украины: отдавать территории придется в обоих».

