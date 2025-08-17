Зеленский ввел новые санкции Украины против белорусских компаний

Тем временем государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сказал, что звонок президента США Дональда Трампа (которого госсекретарь назвал мудрым политиком) его белорусскому коллеге Александру Лукашенко не вызвал восторг со стороны стран Запада. Кроме того, Вольфович заявил, что Запад не заинтересован в остановке боевых действий в рамках СВО, а еще оценил встречу Путина и Трампа на Аляске.