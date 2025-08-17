Зеленский ввел новые санкции Украины против белорусских компаний

Офис Владимира Зеленского сообщил, что им подписан указ об очередных санкциях Украины, затрагивающих физлица и компании из России, Беларуси и Китая. Об этом пишет РИА Новости.
Данные рестрикции затрагивают 39 физических лиц и 55 компаний из названных стран. По утверждению Киева, они занимаются производством беспилотников с использованием искусственного интеллекта либо являются поставщиками электроники. Последнее как раз и касается двух белорусских компаний из перечня. Также в числе 55 наименований, названных в указе, — 43 российские и 10 китайских.
Агентство напоминает, что украинские санкции включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, научного сотрудничества, лишение госнаград и не только.
Тем временем государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сказал, что звонок президента США Дональда Трампа (которого госсекретарь назвал мудрым политиком) его белорусскому коллеге Александру Лукашенко не вызвал восторг со стороны стран Запада. Кроме того, Вольфович заявил, что Запад не заинтересован в остановке боевых действий в рамках СВО, а еще оценил встречу Путина и Трампа на Аляске.