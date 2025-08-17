Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Блестящая боевая операция»: Кадыров показал видео уничтожения блиндажей и миномётов ВСУ

Вооружённые силы России (ВС РФ) провели «блестящую боевую операцию» на Харьковском направлении. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, скоординированные действия подразделений привели к уничтожению украинских укреплений.

Источник: Life.ru

Уничтожение блиндажей и миномётов ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95.

«Харьковское направление. Группа БПЛА стрелкового батальона имени Шейха Мансура МО РФ провела совместно с артиллеристами блестящую боевую операцию, в ходе которой укронацисты лишились нескольких блиндажей и миномётного расчёта», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

По его словам, точные удары с беспилотников в сочетании с FPV-таранами и артиллерийским огнём полностью разрушили вражеские укрепления. Глава чеченской республики особо отметил слаженность действий российских бойцов.

Ранее сообщалось, что в районе Клебан-Быкского водохранилища на территории ДНР российские войска полностью удерживают инициативу в боевых действиях. Подразделения ВС РФ демонстрируют успешное продвижение на константиновском направлении после взятия Часова Яра.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше