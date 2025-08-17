Страны Запада не проявляют заинтересованности в прекращении или даже временной остановке боевых действий на Украине, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
«Болезненно политики Запада прежде всего, реагируют на вопросы, связанные с остановкой или приостановкой боевых действий в ходе специальной военной операции. Они не заинтересованы в этом», — сказал он в эфире телеканала СТВ.
По мнению Вольфовича, «милитаристская политика» особенно процветает в Польше и странах Прибалтики.
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что союзники Киева из Европы будут убеждать главу киевского режима Владимира Зеленского продолжать конфликт, обещая оказывать поддержку Украине.
Напомним, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев считает, что европейские и британские лидеры не должны создавать препятствия на пути к достижению мира на Украине.