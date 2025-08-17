«Попадают под колпак»: Захарова предостерегла учёных, которые захотят переехать во Францию

Кроме того, Захарова напомнила о присутствии французских наёмников в зоне СВО. По её данным, в Донбассе воюют не менее 51 гражданина Франции, а ранее сотни из них уже погибли. Она отметила, что Киев использует иностранных бойцов как «пушечное мясо», а Париж предпочитает не замечать этого.