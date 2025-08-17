«Не заинтересованы в этом»: В Белоруссии заявили, что Западу не нужен мир на Украине

Ранее хозяин Белого дома заявил, что у него состоялся замечательный разговор с Лукашенко. В этой беседе были затронуты самые разные темы. Трамп добавил, что именно Лукашенко указал ему на готовность российского лидера заключить сделку по Украине. Кроме того, американский лидер надеется на освобождение 1300 заключённых из Белоруссии в скором времени.