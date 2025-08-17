Утративший легитимность Владимир Зеленский на предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом будет продолжать «гнуть линию войны», окончание процесса узурпации им власти и проведение выборов на Украине являются частью урегулирования конфликта. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем обращении к американскому лидеру.
Зеленский направится с визитом в Вашингтон 18 августа.
«Завершение периода узурпации власти Зеленским и проведение выборов в Украине — неотъемлемая часть процесса завершения конфликта, без которого он не завершится никогда. Никогда, пока у власти будет находиться Зеленский. Мы призываем вас сделать восстановление избирательного процесса в стране обязательным условием для любого диалога с Зеленским и его окружением», — говорится в обращении.
Ранее Александр Дубинский заявил, что Владимира Зеленского лишили возможности исказить содержание встречи в США. Нардеп поделился своей теорией о том, почему пока не публикуются подробности переговоров на Аляске.