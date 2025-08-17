Дубинский назвал выборы неотъемлемая частью завершения конфликта на Украине

«Завершение периода узурпации власти Зеленским и проведение выборов в Украине — неотъемлемая часть процесса завершения конфликта, без которого он не завершится никогда. Никогда, пока у власти будет находиться Зеленский. Мы призываем вас сделать восстановление избирательного процесса в стране обязательным условием для любого диалога с Зеленским и его окружением», — говорится в обращении.