В Раде назвали проведение выборов частью завершения конфликта

«У нас так никто и не спросил, хотим ли мы продолжения войны, в Евросоюз и в НАТО. Вместо нас, граждан Украины, в этом расписался нелегитимный президент Зеленский и лидеры Европы. Хотя мы не давали им права решать вместо нас. Это право у нас банально украли, отменив выборы и запретив карательными мерами говорить о мире», — подчеркнул депутат.