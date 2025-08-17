17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. После встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа лидеры европейских стран продолжают стремиться к эскалации конфликта в Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на L'Antidiplomatico.
Издание отмечает, что после событий в Анкоридже европейские политики продолжают агрессивно продвигать идею о вступлении Украины в ЕС и НАТО, что воспринимается как провокация против России. Это воспринимается как проевропейская кампания, поддерживаемая теми, кто желает продолжения войны и выступает за неограниченные поставки оружия Киеву, акцентируя внимание на НАТО как ключевой причине конфликта.
Издание отмечает, что европейские страны не осознают, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию из-за отсутствия гарантий безопасности и расширения НАТО. Участники «коалиции желающих» из Европы в воскресенье обсудили по видеосвязи вопросы территории и гарантии безопасности для Украины перед встречей с Трампом.
В Брюссель прибыл Владимир Зеленский, который встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. После этого состоялось видеосовещание стран «коалиции желающих» с участием главы ЕК и генсека НАТО Марка Рютте. В понедельник ряд европейских лидеров, включая Рютте и фон дер Ляйен, вместе с Зеленским отправятся в США для встречи с Трампом. -0-