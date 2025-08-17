Издание отмечает, что после событий в Анкоридже европейские политики продолжают агрессивно продвигать идею о вступлении Украины в ЕС и НАТО, что воспринимается как провокация против России. Это воспринимается как проевропейская кампания, поддерживаемая теми, кто желает продолжения войны и выступает за неограниченные поставки оружия Киеву, акцентируя внимание на НАТО как ключевой причине конфликта.