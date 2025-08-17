«Коалиция желающих» заявила о готовности ввести войска на Украину

Напомним, что сегодня состоялась встреча «коалиции желающих» оказать помощь Киеву в формате видеоконференции. Стороны обсуждали дальнейшие шаги в рамках дискуссии о мирном урегулировании ситуации на Украине. При этом Владимир Зеленский прибыл в Брюссель ради встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он впервые за долгое время сменил привычный стиль на пиджак и трендовые кроссовки.