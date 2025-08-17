Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Коалиция желающих» заявила о готовности ввести войска на Украину

«Коалиция желающих» готова развернуть многонациональные силы на Украине после прекращения боевых действий. Об этом сообщила канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера по итогам виртуального совещания группы 17 августа.

Источник: Life.ru

«Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы сдерживания, как только боевые действия остановятся, и помочь обезопасить небо и моря Украины, восстановить вооружённые силы», — говорится в сообщении.

В распространённом заявлении отмечается, что участники коалиции подтвердили намерение помочь Украине в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства, а также в восстановлении вооружённых сил. Совещание прошло в онлайн-формате под председательством Великобритании, Франции и Германии.

Участники также поддержали заявление американского лидера Дональда Трампа о предоставлении Украине гарантий безопасности. В сообщении подчёркивается, что «коалиция желающих» сыграет ключевую роль в этом процессе через развёртывание многонациональных сил.

Напомним, что сегодня состоялась встреча «коалиции желающих» оказать помощь Киеву в формате видеоконференции. Стороны обсуждали дальнейшие шаги в рамках дискуссии о мирном урегулировании ситуации на Украине. При этом Владимир Зеленский прибыл в Брюссель ради встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он впервые за долгое время сменил привычный стиль на пиджак и трендовые кроссовки.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше