Слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что президент России Владимир Путин не желает мира, являются ложью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Какое же низкое вранье! Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений!» — написала она в своем Telegram-канале.
Комментируя заявление Макрона в интервью Le Figaro о том, что президент РФ якобы добивается не мира, а капитуляции Киева, Захарова напомнила, что в том числе французские политики подталкивали к проведению «майданов», совершению госпереворотов и других шагов, подрывающих безопасность и мир на Украине.
При этом Париж не предпринял ничего для выполнени мирных Минских соглашений, а бывший французский президент Франсуа Олланд и вовсе заявил, что «время, данное Украине Минскими соглашениями, позволило ей повысить боевую готовность», отметила дипломат.
«Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет внушали Банковой мысль о “победе на поле боя”, прекрасно понимая, что это невозможно, кто поставлял оружие киевскому режиму для совершения терактов, кто врал и развращал ложными обещаниями украинцев», — написала она, отметив, что в числе этих политиков был в первую очередь Макрон.
Ранее Захарова припомнила Макрону, канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру историю с салфетками после новостей о готовящемся заседании «коалиции желающих».