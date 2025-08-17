«Вздор. Россия никогда не была изолирована. Она продолжала поддерживать тесные отношения со всем миром, за исключением ЕС, “Большой семёрки” и нескольких других государств», — написал дипломат.
Ульянов указал на тот факт, что страны Запада, составляющие всего около 12% населения Земли, оказались не в состоянии изолировать Россию. Он также отметил политическую зрелость новой американской администрации, которая возобновила переговоры с Россией на высоком уровне.
Ранее критикам саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске ответил госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что российский лидер является важной фигурой в мировой политике и управляет значительным ядерным потенциалом. Он также добавил, что СМИ в последние годы постоянно обсуждают российского лидера, что подчёркивает его значимость на международной арене.