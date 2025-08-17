Ричмонд
Ульянов высмеял западные СМИ за публикации о дипломатической изоляции России

Утверждения некоторых западных СМИ, что саммит на Аляске прорвал «международную изоляцию России», являются вздором, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём телеграм-канале. Он подчеркнул, что наша страна никогда не была изолирована.

Источник: Life.ru

«Вздор. Россия никогда не была изолирована. Она продолжала поддерживать тесные отношения со всем миром, за исключением ЕС, “Большой семёрки” и нескольких других государств», — написал дипломат.

Ульянов указал на тот факт, что страны Запада, составляющие всего около 12% населения Земли, оказались не в состоянии изолировать Россию. Он также отметил политическую зрелость новой американской администрации, которая возобновила переговоры с Россией на высоком уровне.

Ранее критикам саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске ответил госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что российский лидер является важной фигурой в мировой политике и управляет значительным ядерным потенциалом. Он также добавил, что СМИ в последние годы постоянно обсуждают российского лидера, что подчёркивает его значимость на международной арене.

Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
