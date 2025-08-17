В России обратились к бьющейся в истерике Европе. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал Британию и ЕС не препятствовать миру на Украине. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.
«Европейские и британские разжигатели войны/ саботажники в панике. Они не должны препятствовать миру», — написал Дмитриев в своем блоге.
Напомним, представители ЕС захотели присутствовать в Вашингтоне на встрече президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Но лидер Белого дома сообщил, что хочет поговорить с Зеленским тет-а-тет.
Ранее KP.RU сообщил, что в Европе зарождаются проблески разума. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает утрату Киевом территорий. Французский лидер отметил, что это не противоречит международному праву. Зеленский пока никак не отреагировал на эти сообщения от ближайших партнеров.