В России обратились к бьющейся в истерике Европе: мешать не надо

Ранее KP.RU сообщил, что в Европе зарождаются проблески разума. Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что допускает утрату Киевом территорий. Французский лидер отметил, что это не противоречит международному праву. Зеленский пока никак не отреагировал на эти сообщения от ближайших партнеров.