Фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет «мира через силу»

Глава Еврокомиссии также потребовала гарантий безопасности как для Украины, так и для Европы.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением, что ЕС продолжает настаивать на том, что мир должен быть достигнут через силу.

«Это должен быть мир через силу с соблюдением независимости и территориальной целостности Украины», — сказала глава ЕК в ходе совместного заявления с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Кроме того, Фон дер Ляйен добавила, что границы «не могут быть изменены силой», а территориальные вопросы, как считает председатель ЕК, «может решать только Украина».

Напомним, ранее депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник заявил, что политики из Евросоюза ничем не помогут на встрече Зеленского с Трампом.

