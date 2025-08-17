Фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет «мира через силу»

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением, что ЕС продолжает настаивать на том, что мир должен быть достигнут через силу.
«Это должен быть мир через силу с соблюдением независимости и территориальной целостности Украины», — сказала глава ЕК в ходе совместного заявления с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Кроме того, Фон дер Ляйен добавила, что границы «не могут быть изменены силой», а территориальные вопросы, как считает председатель ЕК, «может решать только Украина».
Напомним, ранее депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник заявил, что политики из Евросоюза ничем не помогут на встрече Зеленского с Трампом.