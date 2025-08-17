Ричмонд
Макрон назвал условие для уступок территорий Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Киев пойдет на уступки территорий, но при условии получения гарантий безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что Киев пойдет на уступки территорий, но при условии получения гарантий безопасности.

«Ни одна страна не может принять потерю территорий, если у неё нет гарантий безопасности для оставшейся территории», — сказал он.

Он добавил, что Украина не признает чужой суверенитет над потерянными территориями, а лишь признает их «утраченными военным образом».

«Это не противоречит международному праву, но это очень серьезная уступка», — уверен он.

Также он сказал, что ЕС хочет конкретики от Трампа по гарантиям безопасности Украине.