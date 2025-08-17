La Vanguardia: Трамп оставит Украину, если Зеленский отвергнет его условия

Испанское издание La Vanguardia предположило, что президент США Дональд Трамп может полностью отказаться от поддержки Украины, если Владимир Зеленский отвергнет предлагаемые им условия мирного урегулирования.
Эксперты издания предположили, что Зеленский 18 августа может быть изгнан из Овального кабинета перед телекамерами.
Решение о визите Зеленского в Вашингтон было принято после саммита Россия-США в Анкоридже 15 августа. Переговоры президента России Владимира Путина и Трампа продлились 2 часа 45 минут. Основным вопросом, обсуждавшимся президентами, было долгосрочное урегулирование украинского кризиса. Оба лидера, по словам Трампа, в ходе переговоров заявили, что предпочли бы соглашение о долгосрочном завершении конфликта, а не договоренность о прекращении огня.
Читайте материал «WSJ описал два сценария для Украины: отдавать территории придется в обоих».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.