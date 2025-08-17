Ранее Макрон в интервью газете Le Figaro заявил, что РФ якобы предлагает Украине капитуляцию.
«Какое же низкое вранье! Россия на протяжении семи лет предлагала мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в рамках Минских соглашений», — заявила Захарова.
По ее словам, французские политические и государственные деятели подталкивают к проведению «майданов», государственных переворотов и других действий на Украине, которые подрывают безопасность и мир. Захарова обратила внимание на то, что Париж ничего не сделал для реализации Минских соглашений.
Как она отметила, капитуляцию Киеву предлагали те, кто внушал мысль «о победе на поле боя», кто занимался поставками оружия на Украину для совершения терактов, кто «врал и развращал ложными обещаниями» граждан. Захарова также назвала Макрона одним их тех людей, которые всем этим занимались.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее в этот день заявил, что европейские лидеры своим визитом в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским саботируют мирное урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что с трудом может себе представить, какое презрение должен испытывать американский лидер «к этой кучке коррумпированных людей».
За день до этого президент России заявил, что Россия, как и США, хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине. Путин подчеркнул, что устранение первопричин украинского кризиса должно быть положено в основу урегулирования.
15 августа в Анкоридже состоялась встреча Путина и Трампа. По ее итогам российский лидер отметил стремление американского лидера к урегулированию конфликта на Украине.