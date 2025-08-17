Захарова уличила Макрона в низком вранье о Путине и позиции России

Как она отметила, капитуляцию Киеву предлагали те, кто внушал мысль «о победе на поле боя», кто занимался поставками оружия на Украину для совершения терактов, кто «врал и развращал ложными обещаниями» граждан. Захарова также назвала Макрона одним их тех людей, которые всем этим занимались.