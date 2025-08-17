Президент Франции Эммануэль Макрон и другие, кто на протяжении долгого времени говорил Украине о возможности одолеть Россию на поле боя, по сути, вел ее к капитуляции. Об этом в воскресенье, 17 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.