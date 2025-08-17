Ричмонд
«Предлагает капитуляцию»: Захарова уличила Макрона в лицемерии в отношении Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие, кто на протяжении долгого времени говорил Украине о возможности одолеть Россию на поле боя, по сути, вел ее к капитуляции. Об этом в воскресенье, 17 августа, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

По словам пресс-секретаря ведомства, Москва годами предлагала Киеву мирные пути выхода из кризиса в рамках Минских соглашений, в то время как Париж подталкивал его в противоположную сторону.

— Капитуляцию Украине на самом деле предлагали те, кто несколько лет… поставлял оружие киевскому режиму для совершения терактов, кто врал и развращал ложными обещаниями украинцев. Среди них в первую очередь сам Макрон, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Глава Государственного департамента США Марко Рубио заявил, что если Украина не хочет отказываться от территорий в пользу России, то Америка не будет ее к этому подталкивать.

Незадолго до этого сообщалось, что американский президент Дональд Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже появились информация о том, что его украинский коллега Владимир Зеленский отверг это предложение.

