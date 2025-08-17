Макрон: ЕС хочет добиться от Трампа конкретики по гарантиям безопасности Украины

Макрон отметил, что на встрече также будет обсуждаться вопрос о формализации обеспечения гарантий безопасности для Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы согласовать позицию Запада перед переговорами президентов России и США на Аляске. В Берлин для участия в этом мероприятии прибыл Владимир Зеленский. Позже глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и представители ЕС сообщили, что Трамп во время беседы с европейскими лидерами и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил желание США присоединиться к гарантиям безопасности для Украины.