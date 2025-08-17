Ричмонд
Макрон: ЕС хочет добиться от Трампа конкретики по гарантиям безопасности Украины

По итогам встречи с представителями «коалиции желающих» президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии обсуждения с европейскими союзниками.

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские лидеры во время визита в Вашингтон будут стремиться получить от президента США Дональда Трампа конкретные детали относительно обеспечения гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам встречи с представителями «коалиции желающих» президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что проект будущих гарантий безопасности для Украины находится на стадии обсуждения с европейскими союзниками. Он уточнил, что речь идет не только о концепции, но и о конкретных механизмах реализации, которые еще предстоит согласовать с партнерами.

Макрон отметил, что на встрече также будет обсуждаться вопрос о формализации обеспечения гарантий безопасности для Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц организовал онлайн-встречу по украинскому вопросу, чтобы согласовать позицию Запада перед переговорами президентов России и США на Аляске. В Берлин для участия в этом мероприятии прибыл Владимир Зеленский. Позже глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро и представители ЕС сообщили, что Трамп во время беседы с европейскими лидерами и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил желание США присоединиться к гарантиям безопасности для Украины.

Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча прошла на военной базе Эльмендорф-Ричардсон и длилась 2 часа 45 минут. В ней участвовали глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, а от США — госсекретарь Марко Рубио и специальный представитель американского лидера Стивен Уиткофф. -0-

