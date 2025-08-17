Зеленский заявил, что территориальный вопрос требует трёхсторонней встречи

Отдельное внимание бывший комик уделил теме гарантий безопасности. Он заявил, что Украина рассчитывает на европейскую интеграцию не только как на политическую цель, но и как на инструмент защиты. По его словам, членство в Европейском союзе может рассматриваться в качестве элемента системы международных гарантий, сопоставимых по значимости со статьёй 5 Североатлантического договора (коллективная оборона).