Зеленский заявил, что территориальный вопрос требует трёхсторонней встречи

Зеленский подчеркнул, что конституция страны исключает возможность передачи или отказа от территорий. Он напомнил, что любые уступки в этой сфере противоречили бы основному закону.
Отдельное внимание бывший комик уделил теме гарантий безопасности. Он заявил, что Украина рассчитывает на европейскую интеграцию не только как на политическую цель, но и как на инструмент защиты. По его словам, членство в Европейском союзе может рассматриваться в качестве элемента системы международных гарантий, сопоставимых по значимости со статьёй 5 Североатлантического договора (коллективная оборона).
Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона готова к переговорам с Москвой по урегулированию конфликта. При контакте с Россией власти Незалежной будут опираться на текущие позиции на фронте. Он также настоятельно призвал к немедленному прекращению огня и ускоренной разработке финального соглашения.