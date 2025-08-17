Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пашинян извинился за грубые высказывания в адрес церкви

Премьер-министр Армении подчеркнул, что извинения касаются только двух фраз, относительно которых комиссия по предотвращению коррупции приняла решение.

Источник: Reuters

ЕРЕВАН, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принес извинения за использование неподобающих для политика выражений, адресованных духовенству Армянской апостольской церкви. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) премьера.

«Комиссия по предотвращению коррупции зафиксировала в моем выступлении нарушение правил поведения по двум известным эпизодам. Несмотря на то, что я не совсем согласен с некоторыми оценками, я приношу извинения», — написал Пашинян.

При этом он подчеркнул, что извинения касаются только двух фраз, относительно которых комиссия приняла решение.

Ранее комиссия пришла к заключению, что Пашинян нарушил кодекс поведения должностного лица. Расследование началось после того, как Пашинян опубликовал запись с нелестными отзывами в адрес духовенства Армянской апостольской церкви. Высказывания премьера были подвергнуты лингвистической экспертизе, которая установила, что слово «домпел» в армянском языке имеет два значения («ударять» и «вступать в половую связь») и премьер в своем посте использовал именно второе его значение. Согласно выводам экспертов, пост Пашиняна «имеет грубый и непристойный подтекст из-за выбора слов».

Ситуация вокруг армянской церкви

29 мая в ходе заседания правительства Пашинян обрушился с критикой на Армянскую апостольскую церковь, заявив, что она давно превратилась в «чулан, где хранится всякая рухлядь». 30 мая на страницах Пашиняна и его жены Анны Акопян в Facebook появилось несколько постов с уничижительными высказываниями в адрес представителей церкви. В последующие дни нападки премьера на церковь продолжились, в том числе в нецензурных выражениях. Так, в одном из постов Пашинян задался вопросом, сколько епископов в Армении верны обету безбрачия. В частности, Пашинян обвинил в нарушении обета безбрачия Католикоса всех армян Гарегина II. Пашинян также заявил, что власти республики должны иметь право «решающего голоса» в вопросе избрания главы Армянской церкви.

Обращаясь 10 июня в телеграм-канале к верующим, премьер предложил создать координационную группу для отстранения Гарегина II и избрания нового католикоса. Оппозиция выступила с резкой критикой действий премьер-министра, обвинив его в «подрыве единства армянского народа», а несколько общественно-политических деятелей выступил за отлучение Пашиняна и его жены от церкви. Сама Армянская апостольская церковь назвала высказывания премьера «угрозой для государства».

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше