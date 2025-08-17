Пашинян извинился за грубые высказывания в адрес церкви

29 мая в ходе заседания правительства Пашинян обрушился с критикой на Армянскую апостольскую церковь, заявив, что она давно превратилась в «чулан, где хранится всякая рухлядь». 30 мая на страницах Пашиняна и его жены Анны Акопян в Facebook появилось несколько постов с уничижительными высказываниями в адрес представителей церкви. В последующие дни нападки премьера на церковь продолжились, в том числе в нецензурных выражениях. Так, в одном из постов Пашинян задался вопросом, сколько епископов в Армении верны обету безбрачия. В частности, Пашинян обвинил в нарушении обета безбрачия Католикоса всех армян Гарегина II. Пашинян также заявил, что власти республики должны иметь право «решающего голоса» в вопросе избрания главы Армянской церкви.