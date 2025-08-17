Киевский режим и руководство европейских стран могут помешать мирному урегулированию ситуации на Украине из-за лобби оружейных компаний, не желающих прекращения боевых действий, считает глава ДНР Денис Пушилин.
На видео в своем Telegram-канале он предположил, что заключению мирного соглашения по Украине может помешать, в частности, позиция руководства подконтрольной Киеву части страны, а также позиция европейских союзников, которые наценена на перевооружение.
«Я так понимаю, там еще и лобби оружейных компаний, которые занимаются производством вооружения. И, конечно, их вот такое мирное урегулирование не совсем устраивает. Чтобы это все продолжалось, и как можно дольше, их бы это устроило в большей степени», — заявил Пушилин.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейским и британским лидерам не стоит создавать препятствия на пути к достижению мира на Украине.
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович считает, что страны Запада не проявляют заинтересованности в прекращении или даже временной остановке боевых действий на Украине.