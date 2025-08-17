Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: Киев и ЕС из-за оружейных компаний могут помешать миру на Украине

Союзники Зеленского нацелены на перевооружение, считает глава ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим и руководство европейских стран могут помешать мирному урегулированию ситуации на Украине из-за лобби оружейных компаний, не желающих прекращения боевых действий, считает глава ДНР Денис Пушилин.

На видео в своем Telegram-канале он предположил, что заключению мирного соглашения по Украине может помешать, в частности, позиция руководства подконтрольной Киеву части страны, а также позиция европейских союзников, которые наценена на перевооружение.

«Я так понимаю, там еще и лобби оружейных компаний, которые занимаются производством вооружения. И, конечно, их вот такое мирное урегулирование не совсем устраивает. Чтобы это все продолжалось, и как можно дольше, их бы это устроило в большей степени», — заявил Пушилин.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейским и британским лидерам не стоит создавать препятствия на пути к достижению мира на Украине.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович считает, что страны Запада не проявляют заинтересованности в прекращении или даже временной остановке боевых действий на Украине.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше