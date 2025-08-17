Ульянов назвал вздором утверждения о дипломатической изоляции РФ

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что утверждения о якобы «международной изоляции» Москвы до саммита на Аляске являются «вздором».
«Вздор. Россия никогда не была изолирована», — написал он в своем Telegram-канале.
Ульянов отметил, что Россия всегда и поддерживала тесные отношения со всем миром, кроме стран Евросоюза, «Большой семёрки» и нескольких других государств, которые составляют глобальное меньшинство — порядка 12% населения мира.
«По определению, они не могли изолировать Россию», — сказал постпред.
Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что тёплый прием президента России Владимира Путина на Аляске стал символом завершения периода «изоляции» страны.
Напомним, встреча президентов РФ и США состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.