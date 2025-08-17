Пушилин: Прорыв на Добропольском направлении в ДНР помог нарушить логистику ВСУ

Ранее Пушилин сообщил, что российские войска сохраняют инициативу в боевых действиях в районе Клебан-Быкского водохранилища. Также, по словам главы ДНР, Вооружённые силы Российской Федерации добиваются успехов на Краснолиманском участке линии соприкосновения. Кроме того, Министерство обороны сообщило о взятии бойцами группировки «Запад» населённого пункта Колодези в ДНР.